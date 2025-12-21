Albayrak Caddesi eşrafından merhum Muhittin ve Celal Kafkas ile emekli eğitimci Muammer Ülker'in kardeşleri, Gazeteci-Hukukçu Selim Atalay ile emekli Merkez Bankası çalışanı Çiğdem Atalay'ın anneleri, emekli bankacılar Ahmet Hamdi ve Suphi Sulhi Kakfas ile Çorum Belediyesi çalışanı Emin Mahmut Kafkas'ın halaları, Ankara’da ikamet eden emekli eğitimci Mualla Atalay vefat etmiştir.

Merhumenin cenazesi, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü, Akşemsettin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Ulu Mezarlık’ta defnedilecektir.

Çorum Haber, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.