Çorum’un unutulmaz şahsiyetlerinden; Çorum Belediye Meclisi’nin geçmişteki CHP grup başkanlarından, yine ÇORUM HABER’in sahibi BAYTAŞ A.Ş.’nin eski Yönetim Kurulu başkanlarından, Yeminli Mali Müşavir, merhum Ertuğrul Akkaya’nın kızı Elif Akkaya Kuter, Ticaret Bakanlığınca Ankara’da TOBB Salonu’nda düzenlenen “28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni”nde, 24 TV Analiz&Sentez Programı Moderatörü olarak Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat’ın elinden ödül aldı.

İstanbul’da yaşayan hemşehrimiz Elif Akkaya Kuter, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında “Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız” diyerek çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Elif Akkaya Kuter, “2008’de muhabirliğe başladığımda ilk röportajımı, o zaman MÜSİAD Başkanı olan Sayın Ticaret Bakanımız Prof.Dr. Ömer Bolat’la yapmıştım. Bu ödülü kendisinin elinden almak, benim için ayrı bir mutluluk” ifadesini kullandı.