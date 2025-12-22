İşletmeciliğini Gürkan Gökgöz’ün yaptığı Edis Yapı ve PVC, Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi numara 20 adresinde Çorum halkının hizmetine girdi.

Yaklaşık 15 yıldır PVC işi yaptığını belirten işletme sahibi Gürkan Gökgöz, Edis Yapı olarak müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını söyledi.

Uygun fiyat ve kaliteli işçilik ile PVC’de Çorum’da bir marka olmayı hedeflediklerini belirten Gökgöz, PVC işlerinin yanı sıra alüminyum doğrama, cam balkon, çelik kapı, duşa kabin, garaj kapı sistemleri, sineklik ve ahşap oda kapıları, silikon cephe ve laminant parke işleri yaptıklarını kaydetti.

Gürkan Coşkun, müşterilerini, yeni yıl zamları gelmeden işyerine beklediklerini ifade ederek, Çorumlulara hizmetten büyük onur duyduğunu da sözlerine ekledi.