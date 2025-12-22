Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı Öğretim Üyesi, karikatürist hemşehrimiz Prof.Dr. Halis Dokgöz, Ekol TV’de Oylum Talu’nun sunduğu “Hafta Sonu” programında “uyuşturucu” sorununu pek çok boyutuyla değerlendirdi.

Prof. Dokgöz, uyuşturucu ile mücadelenin önemini, konunun adli tıp boyutunu ve uyuşturucunun nasıl saptandığını ayrıntılı biçimde anlattı.

Prof. Dokgöz, Özgenur Kandemir’in sunduğu Flash Haber’in “Hafta Sonu” programında ise, “Kusursuz cinayet var mıdır?” sorusunu yanıtlamaya çalıştı.

Halis Dokgöz, bu programda da, uyuşturucu madde analizlerinde saçlar ve etkili faktörler konusuna açıklık getirdi.