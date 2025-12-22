Antalya 19 Platformu’nun geleneksel hale gelen her ayın 19’undaki buluşmalarının sonuncusu 19 Aralık Cuma akşamı Denizim Park’ta gerçekleşti.

Müzikli geceye, Kurucu Başkan Kemal Koçak, Platform’un Canan Sakık başkanlığındaki yeni yöneticileri, Antalya ÇEKVA ve ÇORUM-DER yöneticileri, bazı Çorumlu iş insanları başta olmak üzere 54 kişi katıldı.

Fatma Kılıçoğlu’nun sunucu olarak yönettiği program çerçevesinde, Çorumlular müzik eşliğinde eğlendiler ve birlikteliğin coşkusunu yaşadılar.