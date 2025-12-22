Hakimiyet Gazetesi İdari İşler Müdürü Atilla Çiğdem’in amcası Arif Çiğdem (78) hayata veda etti.
Sevim Çiğdem’in eşi, Saraçlarbaşı Kahvesi İşletmecisi merhum Halit Çiğdem’in oğlu, Gülseren Fakı’nın ağabeyi, Halit Çiğdem, Ferhat Çiğdem, Nazife Ermiş ve Mine Kavaklı’nın babaları olan Arif Çiğdem’in cenazesi, dün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Haber Merkezi