Bir dizi ziyaret ve açılış için ilimize gelen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Ankara yolu üzerindeki binasının açılışına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılışa Bakan Yumaklı’nın yanısıra Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Müftü Vekili Dr. Fazıl Saraç, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür başta olmak üzere kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve tarımsal kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’nın birliğin çalışmalarını ve hedeflerini anlatması ile başlayan törende Vali Ali Çalgan’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan İbrahim Yumaklı yapılan hizmetlere teşekkür etti.

Konuşmasında küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşanan anormal meteorolojik olayların özellikle tarım sektörünü etkilediğine dikkati çeken ve bu yönde tedbirler aldıklarını dile getiren Bakan İbrahim Yumaklı, bakanlık olarak bütün planlamaları iklim değişikliği üzerine yapmaya, gıda güvenliğini sürdürülebilir hale tutmak için üreticilerin yanında olmaya gayret ettiklerini vurguladı.

Türkiye'de Nisan ayında zirai don hadisesi yaşandığını hatırlatarak 65 kentin az veya çok etkilendiğini, Çorum’dan da badem, ceviz ve elma üretimi yapan yaklaşık 4 bin 550 üreticinin zarar gördüğünü belirten Bakan Yumaklı, bu kapsamda ülke genelinde sigorta poliçesi olanlara 23 milyarlık hasar tespiti yapıldığını, 7 milyar lirasının ödendeğini, Çorum’dan da 25 milyonluk hasarın 21.5 milyonunu ödediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleri ile sigorta poliçesi olmayıp, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerin de mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatıldığını anlatan Bakan Yumaklı hayvancılığa yönelik 2024'te açıkladıkları yeni yol haritası için gece gündüz çalıştıklarını, ilimizin de hayvancılıkta marka merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Çorum topraklarının yüzde 60'ında 44 bin çiftçinin özveriyle üretim yaptığını, bakanlık olarak kentin potansiyelini ileri taşımak için teşvik ve destek sistemlerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek üreticiden mutlaka tarım sigortası yaptırmalarını da isteyen Bakan Yumaklı, 2006 yılından bugüne Çorum’da 723 bin poliçeden 587 milyonluk sigorta bedeli aldıklarını, 400 milyon lirasının ise hasar ödemeleri için geri yollandığını kaydetti.

Çorum’un son 23 yılda süt üretimini 4 kat artırarak 300 bin ton secisine ulaştırdığını, bu potansiyeli nedeni ile süt üretim bölgesi içerisinde dahil ettiklerini belirten Bakan İbrahim Yumaklı’nın konuşmasının ardından dua edilerek tesis açıldı.

