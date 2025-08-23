Türkiye genelinde yaşanan şap hastalığına değinen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırmızı etle ilgili hiçbir problemin olmadığını, aşılama oranının yüzde 85'in üzerine gelen illerde hastalık riskinin azaldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nin açılış töreninde şapla ilgili karantinaya alınan Çorum dahil 17 ilde önümüzdeki hafta hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

11 milyon doz aşıyı hızlıca sahada hayvanlara uygulamaya başladıklarını belirten Yumaklı, “Bugünlerde gündemimiz Şap hastalığı. Bildiğiniz üzere yeni bir serotip olan SAT-1 virüsünün yayılımını engellemek için, ülke genelinde hayvan pazarlarını geçici süreyle kapatmıştık. Şap Enstitüsü hemen yeni serotipe karşı aşıyı üretti ve 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahaya sürerek hayvanları aşıladık. Aşılama oranı yüzde 85'in üzerine gelen Hakkari ve Van’da hayvan pazarları açıldı. Çorum dahil 17 ilimizde de önümüzdeki hafta açılacak” dedi.

Şap hastalığıyla ilgili üreticilerin yanıltıcı bilgilere inanması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, kırmızı et tedariğinde bir sıkıntı olmadığını, mücadelelerini baltalamaya yönelik yanıltıcı haberlere aldanılmaması gerektiğini, doğru bilgilerin tarım il, ilçe müdürlüklerinden alınabileceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi