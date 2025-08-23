Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde toprak yapısının jipsli olduğu gerekçesiyle yapılaşma izni verilemeyeceğini belirten Bakanlık raporunun, İTÜ’den alınan bilimsel raporlarla düzeltilmesini sağlayan dönemin Çorum Belediye Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül’e teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

Ziyarete, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan, OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın ve Müdür Yardımcısı İnş.Müh.Özgür Özbilen katıldı.

Bakan Danışmanı Zeki Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanlığı sırasında, dönemin Çorum Valisi Necmettin Kılıç’la birlikte Bakanlığı ziyaretlerinde, toprağın jipsli olması nedeniyle başta OSB olmak üzere Çorum’un neredeyse üçte ikisinde yapılaşmanın olamayacağı şeklinde raporla karşılaştıklarını belirterek yşu bilgileri verdi:

“Üç yıllık bir mücadele ile İTÜ’den alınan raporlar, başta Sayın Bakanımız olmak üzere Bakanlığımız bürokratlarının büyük katkılarıyla Çorum’daki bu tıkanıklığı iki yıl önce çözdük. Uzun zamandır, yatırıma açılması için uğraşılan 192 ada 100 nolu parselin onayı tamamlandı. Polis Okulu olarak bilinen 250 dönüm alan için sorun kalmadı. İş adamlarımızın, esnafımızın, kooperatiflerin önündeki engeller kaldırıldı.”