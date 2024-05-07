Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında 29 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 1 yağma, 2 dolandırıcılık, 3 hırsızlık ve 1 cinsel suçları olmak üzere toplamda 21 şahıs yakalandı.

Ayrıca kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 2 erkek şahıstan 1 kadın ve 1 erkek şahıs bulunarak ailelerine teslim edilirken, kayıp olan 1 erkek şahsın aranması çalışmalarına devam ediliyor.

Editör: HABER MERKEZİ