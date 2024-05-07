TÜİK verilerine göre Nisan ayında en dikkat çeken fiyat artışı kara yolu yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Otobüs ile uçak bileti arasındaki fiyat farkı iyice azalırken, bazı rotalarda ve seferlerde uçağın daha cazip hale geldiği görüldü. Çorum - İstanbul arası otobüs bileti ortalama 800 ile 1000 TL arasında satılırken Merzifon Havaalanından İstanbul'a 998 liraya uçak bileti olduğu görüldü.

Çorum - Ankara otobüs bileti ortalama 250 lira, Çorum'dan İzmir ve Antalya'ya ise otobüsle 750-900 TL arasında yolculuk yapılabiliyor.

İŞTE NİSAN AYI TÜİK VERİLERİ

Yayınlanan son verilere göre tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 34,24 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze ile ilgili ürünlerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayında tüketici fiyatları bazında da en dikkat çeken verileri paylaştı. Bu dönemde en yüksek fiyat artışı yüzde 34,24 ile "kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı" sektöründe yaşandı. Diğer yandan da en fazla fiyat düşüşü de yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilişkili ürünlerde görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre de geçen ay kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında ki fiyat artışını da yüzde 17,69 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı da yüzde 13,57 ile kümes hayvanları eti izledi. Nisan'da fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında da yüzde 13,12 ile taze meyveler, yüzde 10,53 ile sigaralar ve yüzde 9,28 ile kuzu eti yer aldı. Aynı dönemde en fazla fiyat düşüşü yaşanan kategoriler ise şu şekilde sıralandı: yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 6,48 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 1,17 ile margarin ve yüzde 0,43 ile makarna çeşitleri.