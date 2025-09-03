2002 yılında Çorum’un ihracatının sadece 26,3 milyon dolar olduğunu hatırlatan Alar, “Bugün ihracatımız 4,5 milyar dolara ulaşmış ve Türkiye’de 11. sıraya yükselmiştir. Bu, şehrimizin büyümesinin ve modernleşmesinin en önemli göstergesidir” dedi.

Çorum’un en büyük hayalinin demiryolu olduğunu kaydeden Alar, “100 milyar tutarındaki bu yüz yıllık yatırımın 14 Haziran 2025’de temeli atılmış olup, inşallah 2028 yılı sonunda Çorumlunun hizmetine sunulacaktır.

AK Parti iktidarı döneminde Çorum’a 200 milyar lira tutarında yatırım yapılmıştır. Halen ise 291 adet kamu yatırım projesi devam etmekte olup, bu yatırım tutarı ise 122 milyar liradır.

Çorum belediyecilikte de hizmet ve eser siyaseti yaparak 1994 yılından beri 1994 ruhu ile aşk ile çalışmaktadır. Şuan bölgenin tek AK Partili belediyesi Çorum Belediyesi’dir. Yeşil alan miktarı bakımından 16.8 metrekare ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı konusunda Türkiye standartlarının üzerine çıkmayı başarmıştır” dedi.

AK Parti’nin milletin değişim ve yenilenme iradesinin adı olduğunu belirten Alar, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Türk demokrasi tarihinde reformculuğun adı ve adresi AK Parti olmuştur. 2002’de vesayet düzenine karşı çıkan, siyasetin paradigmasını değiştiren, statükoyu sarsan, milleti siyasetin asli unsuru yapan o büyük yürüyüş, bugün reformlarla Türkiye Yüzyılı’na evrilmektedir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sadece altyapısını değil, zihniyetini de dönüştürmüştür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına, söz dinlenen büyük bir küresel güç olarak girdik. Yasaklarla, yoksullukla ve yolsuzlukla mücadele eden bir irade, özgürlükleri genişleten, demokrasiyi derinleştiren, kalkınmayı tabana yayan bir anlayışla yoluna devam etmektedir.”