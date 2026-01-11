Anadolu Türkistan İş Adamları Dostluk Derneği (ANATURDER) tarafından düzenlenecek sunum etkinliğinde, teşvik, kredi ve hibe destekleri masaya yatırılacak.

Anadolu Türkistan İş Adamları Dostluk Derneği Başkanı Ali Nayman, Çorum merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren iş insanları ile firmaları bir araya getirecek önemli bir sunum etkinliği düzenleyeceklerini açıkladı. Nayman, etkinliğin Çorum iş dünyası açısından bilgi paylaşımı ve iş birliği fırsatları sunacağını belirtti.

Etkinlik kapsamında Teşvik Uzmanı Kimya Yüksek Mühendisi Gülistan Öksüz, “teşvik, kredi ve hibe” destekleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek. Sunumda sektördeki güncel gelişmelerin ve firmaların yararlanabileceği destek mekanizmalarının ele alınacağı bildirildi.

Ali Nayman, etkinliğe katılımın hem iş dünyasının gelişimine katkı sağlayacağını hem de Çorum’un ekonomik büyümesine önemli bir destek sunacağını ifade ederek, bölgedeki saygın iş insanları ve firmaları programa davet etti.

Sunum etkinliği, 15 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Teknokent Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ