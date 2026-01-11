Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı ve beraberindeki heyet, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli'yi ziyaret ederek, tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Saadet Partisi Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Atak ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Savurgan'ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Başkan Sarı, bağımsız ve etik değerlere bağlı bir gazeteciliğin ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’ için zorunlu olduğuna inandıklarını söyledi.

Özellikle yerel basının, demokratik çok sesliliği sağlamak için hayati bir rol üstlendiğini belirten Şuayb Sarı, “Saadet Partisi olarak özgür, bağımsız ve etik değerlere bağlı bir gazeteciliğin ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’ için zorunlu olduğuna inanıyoruz. Yerelin sesi kısılırsa, milletin nefesi tükenir. Türkiye güçlenecekse yerel basınla güçlenecektir. Milletimizin ve devletimizin bugünkü kronik sorunlarını aşması ve yarınlara güvenle yürümesi ancak gazetecilerimizin adil koşullarda ve özgürce çalışabilmesiyle mümkündür.” diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Sarı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyarette Çorum Gazeteciler Cemiyeti Sekreteri Nihat Karalar ile Cemiyet Üyesi Murat Efe de hazır bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK