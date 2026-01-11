AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltı programında buluştu. Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Belediye Sosyal Tesisi’nde düzenlenen programda konuşan Alar, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarını selamlayarak konuşmasına başlayan Alar, göreve başlayalı yaklaşık bir yıl olmasına rağmen basınla toplu bir buluşma gerçekleştiremediklerini belirterek, bu programın hem tanışma hem de anlamlı bir gün vesilesiyle düzenlendiğini ifade etti.

Basının yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olduğunu dile getiren Alar, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil aynı zamanda büyük bir toplumsal sorumluluk taşıdığını söyledi. Tarafsız ve ilkeli basının toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğunu belirten Alar, basının demokrasinin sağlıklı işlemesinde kritik bir role sahip olduğunu kaydetti.

Gazetecilerin yönetimle vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini ifade eden Alar, basın mensuplarının büyük fedakârlıklarla görev yaptığını dile getirdi. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu verilerine de değinen Alar, 2025 yılında 128 gazetecinin görev başında hayatını kaybettiğini, 2023 yılından bu yana ise Gazze Şeridi’nde 220 gazetecinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Basının ülkeye ve şehre katkısının çok kıymetli olduğunu belirten Alar, “Göremediklerimizi sizler sayesinde görüyoruz. Sizler bu şehrin hafızasısınız. Eleştiriyi ve öneriyi demokrasinin zenginliği olarak görüyoruz. Karşılıklı anlayış ve samimiyetle Çorum için daha güzel işlere birlikte imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Konuşmasının sonunda tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Alar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl temennisinde bulundu.

Programda gazeteciler adına konuşan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ise basında kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi