Yeniden Refah Partisi Osmancık İlçe Başkanlığı’nda istifa depremi yaşandı.

Partinin kuruluşundan bu tarafa Osmancık İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hamit Akman ve 3 ilçe yöneticisi partiden istifa etti.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Hamit Akman, “Bu saat itibariyle Yeniden Refah Partisi Osmancık İlçe Başkanlığı görevinden partiden istifa ediyorum. Görev yapacak arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.

Ani bir kararla Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Hamit Akman ile birlikte Yeniden Refah Partisi Osmancık İlçe Teşkilat Başkanı Murat Karataş, Muhasebe ve Mali İşler Başkanı Muammer Topuz ve Siyasi İşler Başkanı Muamer Tevfik, AK Parti saflarına katıldı.

Hamit Akman ve diğer ilçe yöneticilerine parti rozeti “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Turgut Özel İş Merkezi’nde düzenlenen programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer tarafından takıldı.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi