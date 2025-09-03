Tuncay Yılmaz, CHP’de bazı belediyelerin ardından İstanbul İl Örgütü’ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Yılmaz, “Demokrasi, halkın iradesine saygı duymakla mümkündür. Kayyum atamaları, milletin sandıkta verdiği iradeyi yok saymak, demokrasinin özünü hiçe saymaktır. Bu kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Tuncay Yılmaz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler; halkın iradesinin yanında, demokrasi ve özgürlüklerin savunucusuyuz. Hiçbir kayyum, milletin birlik ve beraberliğini bozamayacak, halkın iradesini gasp edemeyecektir.

Bugün her zamankinden daha çok yan yana durmaya, birbirimize sahip çıkmaya, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiye olan inancımızı daha güçlü şekilde haykırmaya ihtiyacımız var.

Çekilen tüm zorluklar, sıkıntılar laik, demokratik ve hukukun üstün olduğu bir Türkiye için.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ