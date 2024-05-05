Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi  Küçük Sanayi Sitesi 16. Cadde üzerinde iki grup arasında bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Kavgada silahla vurulduktan sonra bıçaklanan U.V., kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek tedavi altına alındı.

Polis kavgayla alakalı 6 kişiyi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tesbit edildi.

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Editör: Haber Merkezi