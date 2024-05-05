Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 16. Cadde üzerinde iki grup arasında bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla vurulduktan sonra bıçaklanan U.V., kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek tedavi altına alındı.

Polis kavgayla alakalı 6 kişiyi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tesbit edildi.