Kaza, Alaca’nın Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. idaresindeki 19 AAT 481 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobil ise çarpmanın etkisiyle yanmaya başladı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde çıkan yangın ise Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muhabir: İHA AJANS