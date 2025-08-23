Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağan kongre süreci öncesi mahalle delege seçimleri devam ediyor.

Çorum’da 17 Ağustos 2025 tarihinde Kale Mahallesi ile başlayan seçimler, yarın (24 Ağustos 2025 Pazar günü) Yavruturna Mahallesi ile devam edecek.

CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Yavruturna Mahallesi seçimlerinin saat 08.00 – 15.00 arasında muhtarlık binası yanında bulunan Köfteci Zafer’de yapılacağını bildirdi. 720 parti üyesinin 14 delegeyi belirleyeceği seçimlerin demokrasi şöleni havasında geçeceğini belirten Taşar, tüm parti üyelerini seçimlere davet etti.

Mahalle delege seçimlerinde Merkez İlçe Başkan Adayı Resul Yiğitoğlu sarı liste, Ali Çan ise mavi liste ile yarışıyor.

Kale Mahallesi seçimleri Sarı listenin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Partililer, Yavruturna Mahallesi delege seçimlerinin hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam ediyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR