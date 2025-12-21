Çorum’da 3 Ocak 2026 tarihinde yapılacak olan genel kurula sayılı günler kala Doğan aday olduğunu duyurdu.

Kongrede Allah'ın izni, meslektaşlarının isteği desteği ve teveccühü ile aday olduğunu açıklayan Doğan; “Atadan dededen ve babadan bu mesleğin ekmeği ile büyüyen halen de mesleği fiilen icra edip mesleğin mutfağından gelen biri olarak aday oldum” dedi.

İbrahim Doğan, sektördeki sıkıntıları yaşayarak gören, bilen, çözüm üretecek iradeye ve kapasiteye sahip olduğuna inandığını için aday olduğunu söyledi.

İbrahim Doğan, adaylık açıklamasını şöyle sürdürdü: “Allah nasip eder meslektaşlarımız da isterse bu kurumu tekrar sayılır itibarlı üyesine sahip çıkan üyesinin hakkını hukukunu koruyan bir idarecilik anlayışı ile yönetmek için aday oldum.

Çok zor ve meşakkatli bir mesleğimiz var dolayısıyla aşımıza; işimize, mesleğinize, ekmeğimize sahip çıkmak için aday oldum. Cemiyetimizi başta Çorum'a sonra Türkiye'ye örnek bir kuruluş haline getirmek için aday oldum.

Bu mücadelemizde 3 Ocak 2026’da yapılacak seçimlerde desteğinize ve dualarınıza ihtiyacımız var. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı olacaksa vatana millete memlekete faydamız katkımız olacaksa bize nasip etsin”

Muhabir: Haber Merkezi