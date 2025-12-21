Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Meliha Karaca, ülke ekonomisinin en temel sorunlarından birinin, tüketime ve ithalata bağımlı bir yapıya sürüklenmesi olduğunu belirterek, “Ülkemizin güçlü bir ekonomiye kavuşması, yeniden kendi kendine yeten bir ülke olması; yerli üretime, yerli marka ve işletmelere, yerli emeğe değer verilmesiyle mümkündür.” dedi.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla Saadet Partisi İl Başkanlığı önünde kurdukları farkındalık standında bir basın açıklaması yapan İl Kadın Kolları Başkanı Karaca; dışa bağımlı bir ekonominin, enflasyonu körüklemesinin yanı sıra Türkiye’nin direncini zayıflattığını vurguladı.

Yerli Malı Haftası’nın, sadece takvimde bir hatırlatma günü değil; Türkiye’nin geleceğine, üretim gücüne ve ekonomik bağımsızlığına dair bir farkındalık çağrısı olduğunu ifade eden Karaca açıklamasında şu görüşleri dile getirdi: “Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşadığı ağır koşullar; artan hayat pahalılığından azalan alım gücüne, yükselen borç yükünden zayıflayan üretim kapasitesine kadar uzanan geniş bir alanda vatandaşlarımızı derinden etkilemektedir. Gıda, kira ve eğitim başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişim her geçen gün zorlaşmakta; aile bütçeleri ayın yarısını bile taşımakta zorlanmaktadır. Resmî verilere göre gıda enflasyonu yüzde 36’ya ulaşmış, ailelerin sofrasına koyduğu her ürün bir yıl içinde neredeyse yüzde kırk oranında zamlanmıştır. Geçen yıl asgari ücretle bir aylık mutfak alışverişini zor da olsa yapabiliyorken, bugün aynı ücretle yalnızca yarısını bile doldurmak mümkün değildir. Yaptığımız incelemeler göstermektedir ki Türkiye ekonomisinin en temel sorunlarından biri, üretimden uzaklaşıp tüketime ve ithalata bağımlı bir yapıya sürüklenmiş olmasıdır. Bugün cevizden mercimeğe, nohuttan temel sanayi girdilerine kadar pek çok ürünün ithal edilmesi, hem maliyetleri artırmakta hem de ülkemizin ekonomik direncini zayıflatmaktadır.”

“SORUN, ÜRETİMDEN KOPUŞ”

Üretim yerine tüketime dayalı ekonomi modelinin çöktüğünü belirten Karaca, şöyle devam etti: “Kurulan şirket sayısı azalırken kapanan şirket sayısı artmış, konkordato başvuruları yüzde 72 yükselmiştir. Tam da bu nedenle, Yerli Malı Haftası, sadece takvimde bir hatırlatma günü değil; Türkiye’nin geleceğine, üretim gücüne ve ekonomik bağımsızlığına dair bir farkındalık çağrısıdır. Yerli üretim, güçlü ekonominin temelidir. Bir ülke kendi ürününü üretemiyorsa, kendi fiyatını da belirleyemez. Bir ülke tarımda dışa bağımlıysa, mutfak yangından kurtulamaz. Bir ülke sanayide dışа bağımlıysa, gençlerine iş ve istihdam sağlayamaz.”

“ÇÖZÜM, ADİL BİR

EKONOMİK DÜZEN”

Bugünkü olumsuz ekonomik tabloyu, adaletsiz vergi sistemi ve faiz yükünün de ağırlaştırdığına dikkat çeken Karaca, “Saadet Partisi Kadın Kolları olarak biliyoruz ki: ev ekonomisini en iyi kadınlar yönetir. Yerli ürün tercihinin aile bütçesine etkisini en iyi kadınlar görür. Kaliteli üretimin, ulaşılabilir fiyatın ve adil düzenin önemini en çok kadınlar hisseder. Bu nedenle bizler, Yerli Malı Haftası'nı bir bilinç kampanyasına dönüştürüyoruz. Amacımız yalnızca yerli ürünü teşvik etmek değil; ekonomi anlayışını değiştirmektir. Bizim çağrımız; yerli üretimi güçlendiren, çiftçiyi, esnafı, üreticiyi destekleyen, ithalat bağımlılığını azaltan ve Türkiye’nin ekonomik direncini artıran kapsamlı ve adil bir ekonomik düzenin kurulması çağrısıdır. Temel tarım ürünlerinde dışа bağımlılığı azaltacak üretim seferberliği, yerli üreticiyi koruyan fiyat politikaları, aile bütçesini rahatlatacak yerli ve uygun maliyetli ürün desteği, kadın girişimciliğini ve yerel üretim kooperatiflerini güçlendiren kalıcı programlar ile çocuklara ve gençlere yerli üretim bilinci kazandıran eğitim çalışmaları çözüm reçetemizdir. Bir ülke yerli üretimle büyür, adaletli paylaşımla güçlenir. Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, milletimizin emeğini kıymetlendiren, üretimi güçlendiren ve ailelerin nefes almasını sağlayan adil bir ekonomik düzen için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi