Çorum merkeze yakın çevrelerde bulunan hobi bahçelerinin çöplerinin, Çorum Belediyesi'nin hizmeti kapsamı dışına çıktığı ve İl Özel İdaresi tarafından üstlenildiği, bu hizmetin de ücret karşılığı yapıldığı iddia edildi.

Merkeze bağlı Eskiekin Köyü ile Cemilbey Yolu arasındaki bağ arası yollar ve çevresindeki çöpler uzun süre alınmayınca kötü görüntü oluşturdu.

Bacakgeren mevkii olarak bilinen bölgenin çöp sorunu, vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

Bağ sakinleri, “İl Özel İdaresi bu hizmet için ücret istiyormuş, ortak kullanım alanlarına kim nasıl ücret ödeyecek” şeklinde yakınarak bu sorunun bir an önce giderilmesini istiyorlar.

Muhabir: Haber Merkezi