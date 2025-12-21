Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) toplantısında, Samsun–Mersin Sanayi Koridoru hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülen Samsun Merkezli Bölgesel Teknopark Projesi için ön fizibilite çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı.

2025 yılının son OKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bölgenin sanayi, yeşil dönüşüm ve yerel kalkınma vizyonuna yön verecek kritik başlıkların ele alındığı toplantıda, Samsun merkezli bölgesel teknoparktan yeşil dönüşüm desteklerine kadar birçok stratejik karar alındı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında yapılan toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi Master Planı'nın ilk fazında yer alan Samsun–Mersin Sanayi Koridoru hedefleriyle uyumlu biçimde yürütülen "Samsun Merkezli Bölgesel Teknopark Projesi" kapsamında önemli bir adım atıldı. Projeye ilişkin mevzuat, yönetim yapısı, ortak kurumlar ve finansal kaynaklar başta olmak üzere gerekli alanlarda araştırmalar yapılması, ön fizibilite çalışmalarına başlanması ve sürecin OKA Genel Sekreterliği koordinasyonunda yürütülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası desteğiyle uygulamaya alınan Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında, 3 Temmuz 2025'te ilan edilen Orta Karadeniz Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı'nda başarılı bulunan projeler değerlendirildi. Aynı proje çerçevesinde 2026 yılında uygulanması planlanan Geri Ödemeli Finansman Desteği Programının öncelikleri, bütçesi ve başvuru koşulları da görüşüldü.

