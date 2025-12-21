Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı 2026 bütçesi sunumunda, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’nin küçükbaş hayvancılık için de başlatılacağı açıklamasını ülke ve sektör adına çok değerli bulduklarını belirterek, “Projeye küçükbaş hayvancılığın da dahil edilmesinden küçükbaş hayvan yetiştiricileri olarak büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

2025 yılının başlarında açıklanan projenin sadece büyükbaş hayvancılığı kapsadığını anımsatan Çelik, proje kapsamına küçükbaşın dâhil edilmesinin kırmızı et üretimine olumlu yansıyacağını ve özellikle kırsalda aile işletmelerine büyük güç katacağını ve gençlerle kadın üreticilere yeni bir destek avantajı sağlayacağını söyledi.

Çelik, büyükbaş hayvancılığı kapsayan projenin açıklanmasının hemen ardından mutlaka küçükbaşın da projeye dâhil edilmesi yönünde Bakan Yumaklı’dan talepte bulunduklarına işaret ederek “Proje ilk açıklandığında özelikle aile işletmelerine can suyu olacağını, kadın ve gençlerimizin sektörde daha çok yer almasını sağlayacağını ve bu yönüyle projenin heyecan verici olduğunu belirterek kırmızı et üretimindeki artışa da vesile olabilecek bu projeye mutlaka küçükbaş hayvancılığın da dâhil edilmesi gerektiğine ilişkin taleplerimizi Sayın Bakanımıza arz etmiş ve bu konudaki görüşlerimi kamuoyu ile paylaşmıştım. Bugün gelinen noktada taleplerimize duyarsız kalmayarak projeye küçükbaşı dâhil eden Sayın İbrahim Yumaklı Bakanımıza küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Proje”sinin küçükbaş versiyonunun önümüzdeki günlerde süratle hayata geçirilmesini arzu ettiklerini belirten Çelik, projeyle ilgili gerekli düzenleme ve duyuruların Bakanlık tarafından biran önce yapılması talebinde bulundu.

Öte yandan aşı ve küpeleme ücretlerinin destekleme ödemelerinden kesilmemesi yönündeki taleplerinin de Bakanlık tarafından olumlu karşılandığına dikkat çeken Çelik “Geçtiğimiz aylarda gündeme getirerek aşı ve küpeleme ücretlerinin destekleme ödemelerinden kesilmemesi ve ayrı bir bütçeden karşılanması talebimizin de gerçekleştirilmesi nedeniyle Sayın Bakanımıza Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri TÜRKYED ailesi olarak teşekkür ediyor, sahadaki sorunlarımıza gösterdiği hassasiyet için tüm yetiştiricilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi