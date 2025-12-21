İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Özel Özel Eğitim Konfederasyonu işbirliğinde, “Tanıdan Müdahaleye İşitme Kaybından Eğitim ve Rehabilitasyon” konulu panel programı düzenlendi.

Programda, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz, işitme kaybının erken tanısının önemi, tanı sonrası eğitim süreci ve rehabilitasyon aşamaları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı. Sunumda, erken müdahalenin bireylerin akademik, sosyal ve dil gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Panele, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Tahir Demir, okul müdürleri, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar ile özel rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kurumlarında görev yapan odyologlar katıldı.



Panelde işitme kaybının erken tanısı, eğitim süreci ve rehabilitasyon aşamaları uzman sunumuyla ele alındı.

Yetkililer, panelin özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerinde farkındalığın artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sunduğunu belirtti.

ÇAĞLAR’A ZİYARET

Panel kapsamında ilimize gelen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve OKSUD Başkanı Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz, Özel Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu, OKSUD Temsilcisi Sevdenur Şenol, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.