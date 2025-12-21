KOSGEB Çorum Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen “Girişimci Destek Programı - İş Geliştirme Desteği” Jüri Toplantısı, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin stratejik öncelikleri doğrultusunda yeni kurulan işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen program kapsamında, girişimcilerin projeleri titizlikle değerlendirildi.

Toplantıya bölgenin sanayi, akademi ve finans dünyasından önemli isimler katılım sağladı. Toplantıda KOSGEB Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, Finans Daire Başkanı Faruk Kahvecioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, TSO Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbulluoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Müdürü Kürşad Yeşilyurt yer alarak projeleri inceledi.

Girişimci Destek Programı ile özellikle ülkenin kalkınma hedefleriyle uyumlu stratejik sektörlerde faaliyet gösteren yeni işletmelerin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilen toplantıda değerlendirilen ve onay alan projelerin “Kuruluş Giderleri, Personel Giderleri, Makine, Teçhizat ve Kalıp Giderleri ve Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri” gibi kritik kalemlerde KOSGEB desteğinden yararlanma imkânı bulacağı dile getirildi.

KOSGEB İl Çorum Müdürlüğü yetkilileri, bu desteklerin sadece finansal bir katkı olmadığını, aynı zamanda yeni kurulan işletmelerin piyasada kalıcı olmalarını sağlayacak bir "can suyu" niteliği taşıdığını vurguladı. Jüri değerlendirmesi sonrasında Çorum’un üretim kapasitesine ve istihdamına katkı sağlayacak projelerin takvimlendirme sürecinin başlayacağı dile getirildi.

