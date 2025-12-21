TEKNOKENT’ten yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık Pazartesi günü OSB’deki TEKNOKENT binasında düzenlenecek panel, saat 1.0.00’da başlayacak.

TEKNOKENT Genel Müdürü Mustafa Reşit Haboğlu ve OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak panelde çeşitli firmalar, projelerine ilişkin sunumlar yapacak.

İş dünyası ve akademi ile bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak amacıyla organize edilen panel kapsamında ayrıca ar-ge ürünleri sergilenecek.

Panelin ayrıca yeni iş birlikleri ve network fırsatları değerlendirilecek.