Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği Onursal Başkanı Vali Ali Çalgan başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
Toplantıda, vakfın kuruluş amacı, teşkilat yapısı ve yürütülen faaliyetler hakkında kurul üyelerine sunum yapıldı.
Çorum'daki mevcut ve planlanan vakıf faaliyetleri değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya; Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Emekli Kurmay Albay Mehmet Boyraz, Çorum İl Jandarma Komutanı J. Kd.Alb.Kubilay Ayvaz, Temsilcilikler Müdürü Emekli J. Alb. İsmail Karaca ve İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ