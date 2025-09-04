Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencileri, birinci sınıf eğitimlerini tamamlamalarının ardından rafineride staj deneyimine ilk adımlarını attı. Böylece öğrenciler, ikinci sınıfta başlayacakları 3+1 İşyeri Uygulamalı Eğitim Modeli’ne staj aşamasındayken fiilen dâhil oldu.

12 AY KESİNTİSİZ EĞİTİM

Bu sistem sayesinde programa kayıt olan bir öğrenci, birinci sınıf eğitiminin akabinde Temmuz ayında stajına başlıyor. Yeni eğitim-öğretim yılı başladığında ise bu kez stajyer değil, 3+1 modeli kapsamında çalışan bir öğrenci olarak eğitimine devam ediyor. Ahlatcı Metal Rafineri ise ilgili alanları 12 ay boyunca Kuyumculuk ve Takı Tasarımı öğrencilerine tahsis ediyor.

SEKTÖRE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇYeni akademik yılda uygulamalı eğitime başlayacak öğrenciler, üç aylık yoğun sektör deneyimiyle teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkânı buldu. İş dünyasının disiplinini yakından tanıyan öğrenciler, mezuniyet öncesinde kariyerlerine değer katacak önemli bir tecrübe kazandı.