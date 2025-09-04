İYİ Parti Genel Merkez yöneticileri, Çorum’da saha çalışması yaparak halkın sorun ve taleplerini dinledi.

Beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız ve parti yöneticileri ile birlikte meslek örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden İYİ Parti heyeti, hem yerel sorunları tespit etti, hem de parti politikalarını anlatarak, hükümetin çözüm süreci projesini değerlendirdi.

“İYİ PARTİ, 81 İLDE SAHADA”

İYİ Parti kurmayları, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun talimatı ile tüm illerde sahaya inerek çözüm süreci konusunda partinin görüşlerini açıklıyor, halkı dinliyor.

Bu çerçevede Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi Çorumlu hemşehrimiz Fatih Koca ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hatice Kayalı, Çorum’u ziyaret etti.

İlk olarak Sungurlu İlçesi’nde bazı ziyaret ve toplantılara katılan heyet, ardından Çorum’da meslek örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

SORUNLARI BİRİNCİ AĞIZDAN DİNLEDİLER

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan ve beraberindekiler, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Tahsin Şahin’den mesleki sorunları ve talepleri dinledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz’i de ziyaret ederek şehit yakınları ile sohbet eden, onların görüş ve taleplerini dinleyen İYİ Partili yöneticiler, “çözüm süreci” adı altında Türk milletine dayatılan projeyi sakıncalı bulduklarını, projeyi asla kabul etmediklerini, bu işin arkasında karanlık planların yattığını ifade ederek, “bize destek verin, bizlerle birlikte mücadele edin. İYİ Parti şehit aileleri ve yakınlarının, gazilerin yanındadır. Bu vatanın bir karış toprağının bile peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması için var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vatan, bu millet sahipsiz değildir” dediler.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı da ziyaret eden İYİ Parti heyeti, mesleki sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı. Başaranhıncal, oda binasını gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verirken, Çorum’un temel sorunları da masaya yatırıldı. İYİ Parti heyeti, yakın ve sıcak ilgisi, değerli görüşleri nedeniyle Başaranhıncal’a teşekkür etti.

Daha sonra Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (ÇESOB) ziyaret eden İYİ Partili yöneticiler, Birlik Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarından esnafın sorunlarını dinledi. Ziyarete; Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ile Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek de katıldı. ÇESOB Başkanı Recep Gür, talep ve önerileri içeren dosyayı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan’a takdim ederek çözüm için destek istedi.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’ı da ziyaret ederek sektörün sorunlarını değerlendiren, görüş önerilerini paylaşan İYİ Parti heyeti, Özkubat’ın tarım ve hayvancılık alanındaki deneyimlerinden, tecrübesinden faydalandı. Özkubat, yaşanan sorunlara ilişkin detaylı bilgiler vererek, çözüm önerilerini sıraladı.

Çorum Eczacı Odası’nı da ziyaret eden İYİ Parti heyeti, Oda Başkanı Erol Afacan ile sohbet ederek mesleki sorunlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlere; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İl Sekreteri Daver Eker, Kadın Kolları Başkanı Meral Özeşer, Gençlik Kolları Başkanı Ayberk Cebe, ilçe başkanları, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi, aynı zamanda önceki dönem Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan ve bazı parti yöneticileri de katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan ve beraberindekiler, ziyaretlerin ardından parti binasında basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, “Bizler, Çorum’un her sorununu kendi sorunumuz biliyoruz. Milletimizin derdini dinlemeye, çözüm için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yıldız, Çorum’a olan ilgi ve destekleri nedeniyle Genel Merkez yöneticilerine teşekkür etti.

