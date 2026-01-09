Çorum Valisi Ali Çalgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Çalgan, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar tanıyan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girmesinin, Türk basın tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu tarihin her yıl Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını ifade etti.

Gazetecilerin, toplumun doğru ve güncel bilgiye ulaşabilmesi için gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayan Çalgan, “Basın mensupları, kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini dile getirerek önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir” dedi.

Meslek ilkelerine bağlı, kişilik haklarına saygılı basın mensuplarının toplumun sesi ve vicdanı olmayı sürdürdüğünü belirten Vali Çalgan, gazetecilerin doğru bilginin halka ulaşmasını sağlayarak basının güvenilirliğini pekiştirdiğini ve demokrasinin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Basın çalışanlarının ülke ve şehir gündemine taşıdığı konuların yürütülen çalışmalara yön verdiğini ifade eden Çalgan, bu değerlendirmelerin kamu yöneticileri için yol gösterici nitelik taşıdığını dile getirdi.

Günümüzde iletişim ve haberleşme teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle birlikte yazılı ve görsel basının yanı sıra sosyal medyanın da etkisinin arttığına dikkat çeken Vali Çalgan, bu durumun doğru ve güvenilir bilgiye erişimi daha da önemli hale getirdiğini belirtti. Çalgan, gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun geçmişe kıyasla bugün çok daha büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Vali Ali Çalgan mesajını, “Görevlerini tarafsızlık ve objektiflik ilkeleri doğrultusunda, basın ahlakına bağlı kalarak özveriyle sürdüren tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi