Türk Büro-Sen Çorum Şubesi, görevi başında katledilen Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü avukatı merhum Zekeriya Polat’ı anmak amacıyla SGK Çorum İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Program, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından düzenlenen basın açıklamasıyla devam etti.

Basın açıklamasını okuyan Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan, Türk Büro-Sen olarak 81 ilde eş zamanlı açıklamalar yapıldığını belirterek, “Görevi başında hunharca katledilen görev şehidimiz Avukat Zekeriya Polat’ı rahmetle anıyor, ailesinin ve mesai arkadaşlarının acısını en derinden paylaşıyoruz. Kamu görevlilerine yönelik her türlü şiddeti, tehdidi ve yıldırma girişimini en güçlü ifadelerle lanetliyoruz” dedi.

“ŞİDDET TAHAMMÜL EDİLEMEZ BOYUTTA”

Dağaşan, Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yalnızca görevini yerine getirirken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Polat’ın, kamu görevlilerine yönelik artan tehdit ve saldırıların vahim boyutunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti. Kamu görevlilerinin görevlerini can korkusuyla değil, güven içinde yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Dağaşan, “Devlet adına görev yapan memurun, görev esnasında yaşam hakkının korunamaması kabul edilemez” diye konuştu.

“ŞİDDET NORMALLEŞTİRİLEMEZ”

Kamu görevlilerine yönelik şiddetin münferit değil, önleyici tedbirler alınmadığı için kronikleşmiş bir sorun olduğunu dile getiren Dağaşan, “Şiddet normalleştirilemez, kaderleştirilemez. Sözlü kınamalar ve geçici önlemler artık yeterli değildir” ifadelerini kullandı.

TALEPLER SIRALANDI

Türk Büro-Sen’in taleplerini de kamuoyuyla paylaşan Dağaşan, kamu görevlilerine yönelik saldırıların ağırlaştırılmış cezalarla karşılık bulması, bu suçların katalog suç kapsamına alınması, kamu kurumlarında yeterli sayıda kadrolu ve silahlı güvenlik personeli istihdam edilmesi ve kurum girişlerinde X-Ray, kamera ve fiziki güvenlik önlemlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğini söyledi.

İlgili bakanlıkları, kurum yöneticilerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni göreve çağıran Dağaşan, kamu kurumlarında güvenliği güçlendirecek ve çalışanı koruyacak yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“KAMU GÖREVLİSİNE UZANAN EL DEVLETE UZANMIŞTIR”

Açıklamada, “Kamu görevlisine uzanan el, devlete uzanmıştır” ifadesine yer verilerek, caydırıcı önlemler alınmadığı sürece benzer acıların yaşanmasının kaçınılmaz olacağına dikkat çekildi.

Türk Büro-Sen olarak görev şehidi Avukat Zekeriya Polat’ın adalet mücadelesinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Dağaşan, Polat’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Muhabir: Haber Merkezi