Çorum Kızılay tarafından hayırsever iş insanı Ahmet Ahlatcı’ya yapılan ziyaret kapsamında, Kızılay’ın saha çalışmalarında kullanılmak üzere önemli bir bağış gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Kızılay bünyesinde hizmet verecek bir aracın temini için 500 bin TL tutarında destek sağlandı.

Bağışla satın alınacak olan hizmet aracı; Çorum genelinde yürütülen sosyal yardım faaliyetleri, saha çalışmaları ve organizasyonlarda aktif olarak kullanılacak. Araç özellikle Kızılay Gençlik Kolları ve Kadın Kolları tarafından yürütülen yardım, eğitim, sosyal destek ve gönüllülük faaliyetlerinde görev alarak ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkin ulaşılmasına katkı sunacak.

KIZILAY ÇALIŞMALARI PAYLAŞILDI

Ziyaret sırasında Türk Kızılayı’nın Çorum’da yürüttüğü insani yardım faaliyetleri, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi verildi. Ahmet Ahlatçı, Kızılay’ın toplum yararına gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, bu anlamlı hizmetlere destek olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“DAYANIŞMANIN GÜÇLÜ BİR YANSIMASI”

Çorum Kızılay İl Merkezi Başkanlığı yetkilileri ise yapılan bağışın yalnızca bir araç desteği olmadığını, aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu tür katkıların, Kızılay’ın sahadaki etkinliğini artırarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmasına vesile olduğu belirtildi.

2025’TE BİNLERCE AİLEYE DESTEK

Türk Kızılay Çorum Şubesi’nin 2025 yılı içinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri de paylaşıldı. Buna göre, 1.725 aileye toplam 4 milyon 216 bin 450 TL nakdi yardım sağlanırken, 5.446 kişiye ayni destek ulaştırıldı. Yardımlar kapsamında 350 alışveriş çeki, 819 gıda kolisi, 17 bin 721 parça kıyafet, 1.730 konserve, 5.818 hijyen malzemesi, 160 kilogram sebze ve 17 sevgi bohçası ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Türk Kızılayı, gönüllülerinin ve bağışçılarının desteğiyle Çorum’da ve ülke genelinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini vurgularken, “Bu hayırlı hizmette benim de bir katkım olsun” diyen Çorumlu hayırseverler destek vermeye davet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi