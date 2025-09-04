Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde 'Mutlu Çocuklar Mutlu Yarınlar' projesi kapsamında temel kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafetleriyle ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.

Her eğitim öğretim dönemi öncesinde olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlayan Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, önceden belirledikleri öğrencilerin okul kıyafetlerini ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor.

Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı, maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına okul kıyafetlerini, temel kırtasiye malzemelerini ulaştırmak, eğitim ve öğretimlerine destek olmak için hayata geçirdikleri Mutlu Çocuklar Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında Çorum genelinde 1000 öğrenciye destek olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, suluk, kuru boya, sulu boya, pastel boya, kalem, uç, silgi, kalemtraş, resim defteri ve defter grubundan oluşan kırtasiye seti ile öğrencilerin ihtiyacına göre okul formalarının da dernek ve gönüllüleri tarafından temin edildiğinden bahseden Avcı, dernek olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

‘Siz de bir çocuğumuzun yüzünü güldürmek ister misiniz?’ diyerek kampanyaya destek isteyen Avcı, son olarak projenin hayata geçmesinde emeği olan dernek üyelerine ve gönüllülerine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi