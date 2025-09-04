Partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Aslan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin vatandaşları bilgilendirmek üzere illerde programlar düzenlediklerini söyledi.

1 Eylül'den itibaren İYİ Parti olarak sahaya indiklerini, 81 ili ziyaret edeceklerini belirten Aslan, ziyaretlerde süreci farklı yönleriyle vatandaşlara anlatacaklarını kaydetti.

Türkiye’nin karanlık bir süreç yaşadığını vurgulayan Aslan, “Bu millet, bu vatan sahipsiz değildir. Halkımızla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bu vatanın bir karış toprağının peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Aslan, "Türkiye'de yaşanan ihanet sürecinin, ihanet projesinin gerçek amacının ne olduğunu ve sonuçlarının ne olacağını Çorumlu hemşerilerimize açıklamak için, anlatmak için, onların kaygılarını, kafalarında oluşan sorulara cevap olmak için Çorum'a geldik.

Biliyorsunuz ki İyi Parti 81 ilde ayın 1'i itibariyle sahaya inmiş vaziyettedir. Tüm teşkilatları, kadroları, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları dahil olmak üzere 81 ilde halkı bilgilendirme çalışmaları için sahadadır.

Gecemizi günümüze katılarak biz bu ihanet sürecinin terörsüz Türkiye adı altında ambalajlandırılıp adeta kamufle edilen insanların bu sözün altında hipnotize ederek, uyuşturularak, gerçeği görmesini engelleyerek Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne sırf siyasi ikbal ve çıkar uğruna ülkenin geleceğini ipotek altına ve tehdit altına alan bu ihanet projesine dur demek için, sonuna kadar da mücadele etmek için İyi Parti sahalarda halkın ve vatandaşın yanındadır.

Umudumuz ve bizi geleceğe doğru heyecanlandıran en önemli şey siyaseten tek başımıza olduğumuza, mecliste bu hain projeye tek başımıza karşı durduğumuz halde aslında hiç yalnız olmadığımızı, büyük asil Türk milletinin arkamızda, yanımızda olduğunu, sokaklarda, STK'lar da, ticaret, sanat, esnaf ve minimum her türlü oda bileşenlerinin beraberce bu projenin bir ihanet projesi olduğunu ve buna karşı geldiklerini görmek bizi çok fazla umutlandırmıştır.

Türkiye'de Türk milletinin istikbalinin yok edilmesine karşı Türk milletiyle el ele olarak mücadele etmeye ve azimle kararlı bir şekilde ne pahasına olursa olsun cesaretle korkmadan yürüyeceğimize kimsenin şüphesi olmasın.

Şimdi benim bu izlenimlerde gözlemlediğim en önemli şey vatandaşımız süreçte sessiz kalıyor ama sessizliğinin sebebi bu ahlaksızlığa söyleyecek bir sözü bile zul görmesidir. En büyük sözü zaten zamanı gelince sandıkta verecektir.

Çok büyük bir sessizlik var. Bu sessizlik de öfkeden kaynaklanıyor. Türk milleti ülkesine sahip çıkacaktır. Cumhuriyetine sahip çıkacaktır. Türklüğüne sahip çıkacaktır.

Bölücü terör örgütünün 55 bin insanın katili, bebek katili olan terörist başının birilerinin siyasi ikbali uğruna bazı güçlerin baskısıyla şantajıyla özgür kalmasına, Türk milletinin katilinin, Türk milletinin arasına karışmasına, özgür olmasına hatta siyasi hakların iade edilmesine asla müsaade etmeyecektir” dedi.

Toplantıya İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Koca ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hatice Kayalı ile İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız da katıldı. (

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK