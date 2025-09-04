Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, teknik ekibiyle birlikte merkeze bağlı Köprüalan Köyü’nde üreticilerle buluştu.

Şeker pancarı tarlalarında yapılan incelemelerde üretim süreci, verimlilik ve çiftçilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı. Taş, üreticilerin görüş ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan Hüseyin Aydoğan’ın işletmesi de gezilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. İl Müdürü Taş, ayrıca geçtiğimiz günlerde köyde çıkan yangından zarar gören üreticileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Müdürü Taş, “Üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ