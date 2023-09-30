Evrenin esrarı gizi tükenmez
Bilimle sırrına erelim dedim
Merhemin sürmeden sızı tükenmez
Doğru bir tabibe varalım dedim
* * *
Gencecik hayatlar nasıl sönüyor?
Yetim hakkı nerde, nasıl yeniyor?
Gizli kapılarda neler dönüyor?
Gözlerin önüne serelim dedim
* * *
Arkalı tilkiler adam boğuyor
İnsanoğlu insanlıktan soğuyor
Güneş bile utanarak doğuyor
Bu nasıl bir gidiş soralım dedim
* * *
Dünyada özgürlük marşı çaldırıp
Yas tutanı ağlayanı güldürüp
Aradaki sınırları kaldırıp
İnsanları eşit görelim dedim
* * *
Savaşlar yüzünden gün günden beter
Hakça bölüşmeden kavga mı biter?
İnsanın insanı ezdiği yeter
Haksızlık üstünde duralım dedim
* * *
Emperyalist savaşlardan beslenir
Her sömürü yalan ile süslenir
Aydın olan doğruları seslenir
Bu yanlış defteri dürelim dedim
* * *
Aydınlı zalimler sırtımdan insin
Ortak üretilsin, birlikte yensin
İçimizi yakan acılar dinsin
Uygarlık yoluna girelim dedim