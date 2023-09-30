Evrenin esrarı gizi tükenmez

Bilimle sırrına erelim dedim

Merhemin sürmeden sızı tükenmez

Doğru bir tabibe varalım dedim

* * *

Gencecik hayatlar nasıl sönüyor?

Yetim hakkı nerde, nasıl yeniyor?

Gizli kapılarda neler dönüyor?

Gözlerin önüne serelim dedim

* * *

Arkalı tilkiler adam boğuyor

İnsanoğlu insanlıktan soğuyor

Güneş bile utanarak doğuyor

Bu nasıl bir gidiş soralım dedim

* * *

Dünyada özgürlük marşı çaldırıp

Yas tutanı ağlayanı güldürüp

Aradaki sınırları kaldırıp

İnsanları eşit görelim dedim

* * *

Savaşlar yüzünden gün günden beter

Hakça bölüşmeden kavga mı biter?

İnsanın insanı ezdiği yeter

Haksızlık üstünde duralım dedim

* * *

Emperyalist savaşlardan beslenir

Her sömürü yalan ile süslenir

Aydın olan doğruları seslenir

Bu yanlış defteri dürelim dedim

* * *

Aydınlı zalimler sırtımdan insin

Ortak üretilsin, birlikte yensin

İçimizi yakan acılar dinsin

Uygarlık yoluna girelim dedim