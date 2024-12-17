Esenler Erokspor, 9 Aralık’ta Ümraniyespor’la oynadığı 15.hafta maçında 1-0 yenilirken, 54.dakikada rakip takım sporcusuna yönelik “ciddi faulü” nedeniyle direkt kırmızı kart gören Mücahit Albayrak, PFDK tarafından 3 maçtan men cezasına çarptırılmıştı. Esenler Erokspor cezanın çokluğuna itiraz ederken, Tahkim Kurulu yaptığı toplantıda 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi.

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor maçında forma giyemeyen 33 yaşındaki deneyimli sol bek bu haftaki Bandırmaspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak. 

Kadir Seven de ceza sınırında Kadir Seven de ceza sınırında

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ