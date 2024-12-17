Esenler Erokspor, 9 Aralık’ta Ümraniyespor’la oynadığı 15.hafta maçında 1-0 yenilirken, 54.dakikada rakip takım sporcusuna yönelik “ciddi faulü” nedeniyle direkt kırmızı kart gören Mücahit Albayrak, PFDK tarafından 3 maçtan men cezasına çarptırılmıştı. Esenler Erokspor cezanın çokluğuna itiraz ederken, Tahkim Kurulu yaptığı toplantıda 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi.
Geçtiğimiz hafta Kocaelispor maçında forma giyemeyen 33 yaşındaki deneyimli sol bek bu haftaki Bandırmaspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak.
Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ