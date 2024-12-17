Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu sporcular 1 altın, 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandılar.

Aynı zamanda Karate İl Temsilciliği görevini de yürüten Çorum Belediye Spor Kulübü Antrenörü Samet Türe nezaretinde, Türkiye’yi temsil eden milli takımda Çorum Belediye Spor Kulübü’nden 11 sporcu yer aldı. Kayra Yağlı turnuvayı şampiyon olarak tamamlayıp büyük bir başarıya imza atarken, Kerem Tuğra Yağlı ve Yusuf Seha Korkmaz ise üçüncü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdılar.

Antrenör Samet Türe, son yıllarda altyapı ve performans gruplarında başarı grafiğinin yükseldiğini belirtirken, bu başarıların özverili ve disiplinli çalışmanın bir sonucu olduğuna vurgu yaptı. Gelecekte daha büyük başarılara imza atılacağına olan inancını da ifade eden Samet Türe, oluşan bu tablodan duyduğu mutluluğu dile getirdi.