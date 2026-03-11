Arca Çorum FK’nın bugün Boluspor’la oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 30.hafta maçının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak maçta Şanlıurfa bölgesi üst klasman hakemlerinden Yusuf Adnan Kendirciler düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Kendirciler’in yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Samet Özkul ile Şanlıurfa bölgesinden Mehmet Şengül yapacak. Konya bölgesinden Ahmet Resuloğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Yusuf Adnan Kendirciler, hakemlik kariyerinde Arca Çorum FK’nın ilk kez maçını yönetecek olup, Boluspor’un ise 1 maçında düdük çaldı. Bolu temsilcisi, Kendirciler’in yönettiği maçta bu sezonun 17.haftasında, deplasmanda Adana Demirspor’u 6-1 yendi.

Yusuf Adnan Kendirciler, hakemlik kariyerinde 1.Lig’de 6, 2.Lig’de 33, 3.Lig’de 28 olmak üzere 67 profesyonel lig maçında düdük çaldı. Bu maçların 31’ini ev sahibi takımlar, 17’isini deplasman takımları kazanırken, 19 karşılaşma da berabere bitti.