Dünya Tıp Bayramı ve Yeşilay Haftası ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel düzenlenen Yıldırım Satranç Turnuvası’nda dereceye giren sporcular belli oldu.

Dört ayrı kategoride gerçekleştirilen turnuvada, farklı yaş gruplarından sporcular kıyasıya mücadele etti. Katılımcılar, hem satranç sevgisini pekiştirdi hem de anlamlı günlerin ruhuna uygun bir dayanışma örneği sergilerken, açılış hamlesini Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda Tıp Bayramı ve Yeşilay Haftası yıldırım satranç turnuvası 8 yaş altı kategorisinde Efe Seğmen birinci, Enes Bozkurt ikinci, Göktuğ Özdilli üçüncülüğü elde ederken, 10 yaş altı kategorisinde ise Asi Cindil birinci, Yağız Basmacı ikinci, Harun Kellegöz üçüncü, 14 yaş altı kategorisinde Metehan Şahin birinci, Yiğit Ali Sümbül ikinci, M.Said Keçelioğlu üçüncü oldu. Açık kategorisinde ise birincilik kürsüsüne İlker Çenesiz çıkarken, Mete Kürşat Şahin ikinci, Enes Yılmaz üçüncü olarak tamamladı.

8 Mart Dünya kadınlar günü yıldırım satranç turnuvası 8 yaş altı kategorisinde Efe Seğmenli birinci, İpek Ilıcalı ikinci, Enes Bozkurt üçüncü, 10 yaş altı kategorisinde Harun Kellegöz birinci, Asil Cindil ikinci, Teoaman Kumral üçüncü, 14 yaş altı kategorisinde Metehan Şahin birinci, Etka Yiğit Yıldız ikinci, Yiğit Ali Sümbül üçüncü, açık kategorisinde Enes Yılmaz birinci, Mete Kürşat Şahin ikinci, İlker Çenesiz üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda hem sporculara, hem de sporcu velilerine mini satranç takımı hediye edildi.