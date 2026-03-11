Arca Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla ilgili olarak bazı kulüpler ve mensupları yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Arca Çorum FK’nın evinde 3-1 yendiği Hatayspor’un teknik direktörü Bekir İrtegün, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle, Bodrum FK’lı futbolcu Dino Hotic Esenler Erokspor maçındaki “kural dışı hareketi”, Iğdır FK’lı futbolcu Oğuz Kağan Güçtekin ise Boluspor maçındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiler.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Sarıyer’i Ümraniyespor maçındaki, Sakaryaspor’u Adana Demirspor maçındaki, Sivasspor’u Keçiörengücü maçındaki, Erzurumspor’u da Manisa FK maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk etti.