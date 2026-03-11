Arca Çorum FK, Esenler Erokspor’la 16 Mart Pazartesi günü oynayacağı kader maçı öncesinde kritik bir hamle yaptı. Çorum Şehir Stadı’nın kapıları tüm öğrencilere ücretsiz açılacak.

Okulların yarın ara tatile girecek olması nedeniyle, hem öğrencilere ara tatil hediyesi, hem de tribünlerin dolması amacıyla, zorunlu olan passolig kartları da kulüp tarafından karşılanacak olup biletler de ücretsiz olarak tanımlanacak. Öğrenciler, kapalı sağ ve kapalı sol tribün ile maraton tribününden diledikleri yerden maçı ücretsiz izleyebilecekler.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Esenler Erokspor maçını ücretsiz izlemek isteyen öğrencilerin 1 adet vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile birlikte Saat Kulesi önündeki passolig bürosuna en geç 15 Mart Pazar günü, saat 21.00’e kadar başvurmaları gerekiyor.