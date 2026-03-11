Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Grup Birinciliği Sinop’ta yapıldı. Tokat, Yozgat ve Ordu temsilcileri ile A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ilk maçında Tokat Mevlana Ortaokulu’nu 2-0, ikinci maçında Yozgat Merkez Ortaokulu’nu 7-1, üçüncü maçında ise Ordu Büyük Ata Ortaokulu’nu 4-0 mağlup eden Çorum temsilcisi grubunu 9 puanla lider tamamlayarak 6-9 Nisan tarihleri arasında Yozgat’ta gerçekleşecek olan yarı final grubuna adını yazdırdı.

Muhabir: RIFAT KARA