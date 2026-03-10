Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 33, 34 ve 35.haftaların maç programı açıklandı. Süper Lig hesapları yapan Arca Çorum FK, 9 günde çok kritik 3 maça çıkacak.

3 NİSAN’DA BANDIRMA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 33.hafta maçları 3-5 Nisan tarihlerinde oynanacak olup, Arca Çorum FK 3 Nisan Cuma günü Bandırmaspor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

7 NİSAN’DA BODRUM GELİYOR

Kırmızı-siyahlı takım, Bandırma maçından 4 gün sonra da 34.hafta maçında Bodrum FK’yı ağırlayacak. 7 Nisan Salı günü, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak bu maç da yine saat 20.00’de başlayacak. Ligde 34.hafta maçları 7-9 Nisan’da oynanacak.

PENDİK MAÇI 11 NİSAN’DA

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 35.hafta maçları ise 11-13 Nisan tarihlerinde oynanacak. Arca Çorum FK, 11 Nisan Cumartesi günü, İstanbul’da Pendikspor’la karşılaşacak. Pendik Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak.