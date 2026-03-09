Çorum Futbol Kulübü’nün 2023 yılında tribünlerde akıma dönüşen “Kartalın hedefi zirvedir” sloganı ve sembol hareketi için yürüttüğü tescil süreci sonuçlandı.Beşiktaş kulübünden gelen itiraz süreci sonrası yaklaşık 2 yıl süren hukuki sürecin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu kararını verdi ve Çorum FK’nın başvurusunu haklı bularak sembol hareketi ile sloganı resmen tescilledi.

Çorum FK, yeni yönetim yapısı ve kurumsal kimlik çalışmaları sürecinde, dünyadaki birçok büyük kulüp ve markanın yaptığı gibi Çorum şehrine özgü bir sembol hareket kazandırmak amacıyla çalışma başlatmıştı.Kulup yönetimi tarafından kulübün simgesi olan kartaldan ilham alınarak “Kartalın hedefi zirvedir” anlamını taşıyan özel ve daha önce yapılmamış bir sembol hareket tasarlandı ve bu hareket için tescil başvurusu yapıldı.

Bir elin kartal pençesi şeklinde yapılması ve diğer elin zirveyi işaret etmesiyle oluşan hareket, kısa sürede takımın galibiyet pozu haline gelmiş ve tribünlerde taraftarların da benimsediği bir sembole dönüşmüştü.

Ancak tescil sürecinde Beşiktaş cephesinden yoğun itirazlar geldi. Yapılan itirazlar nedeniyle süreç yaklaşık iki yıl sürdü.Çorum fk yönetiminin çabaları ve hukuki sürecin ardından yapılan tüm değerlendirmelerin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu nihai kararını verdi ve başvurunun sahibi olan Çorum FK’yı haklı buldu. Böylece “Kartalın hedefi zirvedir” sloganı ve sembol hareketi resmi olarak tescillenerek Çorum’a kazandırılmış oldu.

Kararla birlikte Çorum FK, kulüp kültürüyle bütünleşen sembol hareketini hukuki olarak da koruma altına almış ve Çorum'a özgü tescilli bir sembol kazandırmış oldu.