Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) D Grubu’nda mücadele eden ve ilk iki maçını kazanarak haftaya lider giren Çorum Belediyespor, 3.hafta maçında konuk olduğu Isparta Gençlikspor’a 2 sayı farkla kaybederek ilk yenilgisini aldı.

Isparta Işıkkent Spor Salonu’nda oynanan ve nefesleri kesen maçta ilk çeyrek 19-19 tamamlandı. İkinci periyotta pota altında etkili bir oyun ortaya koyan Isparta temsilcisi 24-9 üstünlükle soyunma odasına 43-28 önde girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Çorum Belediye, üçüncü çeyreği 23-10 önde tamamlayıp farkı 2 sayıya düşürürken, büyük çekişmeye sahne olan final periyodu 25-25 bitti. Isparta temsilcisi ikinci periyotta yakaladığı farkla sahadan 78-76 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından sezonun ilk yenilgisini alan Çorum Belediye puanını 5’e yükseltti. İkinci galibiyetini alan Isparta Gençlik de puanını 5’e çıkarttı.

Haftanın diğer maçlarında, Başkent Seğmenler, deplasmanda Mersin Barosu’nu 86-68, Selçuklu Belediye de sahasında Çukurova Üniversitesi’ni 85-78 yendi.

Isparta Gençlik ve Çorum Belediye’nin ardından Başkent Seğmenler ve Selçuklu Belediye 5’er puanla sıralanırken, Çukurova Üniversitesi haftayı 4 puanla 5.sıada, Mersin Barosu ise 3 puanla son sırada tamamladı.

Çorum Belediye, 4.hafta maçında 15 Mart Pazar günü, Çukurova Üniversitesi’ni konuk edecek. Çorum Yeni Spor Salonu’ndaki karşılaşma 15.00’te başlayacak.