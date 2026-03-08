Arca Çorum FK’nın Paraguaylı golcüsü Braian Samudio, ülkesinin 35 kişilik A Milli Takım oyuncu havuzuna seçildi.

Edinilen bilgilere göre, 35 kişilik kadro önümüzdeki günlerde 24’e düşürülecek. Samudio’nun kadroda yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

En son 2 Şubat 2022’de Brezilya ile oynanan Dünya Kupası A Grubu eleme maçında milli formayı giyen Samudio, 4 yıl aradan sonra yeniden milli davet aldı.

Samudio, Paraguay Milli Takımı ile 15 maça çıkarken, 25 Haziran 2021’de Şili’yi 2-0 yendikleri Dünya Kupası A Grubu maçının 62.dakikasında olmak üzere 1 gol attı.