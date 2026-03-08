Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Hatayspor’u 3-1 yendikleri maçın ilk yarısında ortaya koydukları oyunu eleştirirken, ikinci yaırdaki oyunu tüm maçlarda oynamamaları gerektiğine dikkat çekti.

Maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muhsin Dere, “Arca Çorum FK’mız, rakibi Atakaş Hatayspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarı tek kale oynayarak 3-1'lik duruma getirdi ve altın değerinde üç puanı hanemize yazdırdı.

Bu maçın ikinci yarısında oynadığımız oyunu önümüzdeki tüm maçlarda ortaya koymalıyız. İlk yarıdaki oyun bu takıma yakışmıyor. Hatayspor galibiyetiyle 53 puana ulaşarak 4 maçlık galibiyet serisine eriştik. Bundan sonraki tüm maçlarda da hedefimiz galibiyet olmalı.

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve taraftarımızı kutluyor, hafta içinde oynayacağımız Boluspor maçında Çorum FK'mıza başarılar diliyorum. Hedef Süper Lig” ifadelerini kullandı.